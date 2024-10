JESC "Come noi", in bocca al lupo dei Miodio alle Idols SM: "Il testo richiama le loro passioni"

Le Idols Sm si preparano allo Junior Eurovision song contest, in programma il 16 novembre 2024, presso la Caja Mágica di Madrid, in Spagna.

Da poco online il video di "Come noi", la canzone che canteranno, scritta e arrangiata dai Miodio.

"Abbiamo capito quali sono le loro passioni e le abbiamo messe nel testo - spiega Paolo Macina, chitarrista dei Miodio -. È una canzone che parla di amicizia. Le ragazze poi si sono rivelate super energiche, fanno tutto: cantano e ballano. E' stato divertente per noi".

"Si tratta di un testo molto fresco, frizzante, un po' come sono loro - commenta Nicola Della Valle, voce dei Miodio -. Credo che le ragazze si siano trovate molto bene e sia stato un perfetto abito da presentare a Madrid. Quindi, come il nostro più grande in bocca al lupo per loro, per tutto quello che affronteranno . Il nostro consiglio è quello di divertirsi e di vivere l'esperienza veramente a pieno".

Nel video le interviste a Paolo Macina e Nicola Della Valle dei Miodio

