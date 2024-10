JESC “Come noi”, una canzone che parla di amicizia Il brano rispecchia la freschezza delle Idols SM, dicono i Miodio, autori del testo e degli arrangiamenti: “Tutto made in San Marino”

Intervista a Nicola Della Valle e Paolo Macina dei Miodio che hanno scritto il testo e curato l'arrangiamento di “Come noi”, il brano con cui le Idols SM si presenteranno sul palco di Madrid per Junior Eurovision.



Nicola ci racconta: "Abbiamo avuto la possibilità di collaborare con queste giovanissime ragazze, alle prime armi, però hanno già un po' in testa quello che dovranno fare e quello che affronteranno su un palco molto importante come quello dell'Eurovision Song Contest Junior. Noi l'abbiamo fatto da protagonisti per San Marino nel 2008 e ci siamo ritrovati di nuovo dentro questa bellissima carovana pronta a partire qua proprio dalla TV di Stato di San Marino".

Come nasce "Come noi"?

Paolo: "Intanto è strano usare la parola lavorare quando si parla di fare cose insieme a delle ragazze molto giovani, ma che operano già come delle professioniste in erba, per cui è divertente fare, danzare, cantare, provare eccetera. La canzone nasce da una sorta di brainstorming che abbiamo fatto con loro: abbiamo parlato delle loro passioni, della musica che piace loro e, pezzo per pezzo, è nata "Come Noi", che parla di amicizia".

Vi siete dovuti reinventare per scrivere una canzone per giovanissimi.

Nicola: "Assolutamente sì, è stato molto molto bello anche molto interessante; nell'ultimo periodo i Miodio si sono un po' trasportati dalla parte palco alla parte studio. Collaborare con delle ragazze così giovani non ci era mai capitato, però è stato bello perché abbiamo rivisto in loro molta semplicità e anche molta complicità tra di loro. E proprio per questo è nato il brano che credo rispecchi molto il loro rapporto, la freschezza che hanno a livello musicale..."

Interviene Paolo: "Bisogna dire che nei crismi della musica di adesso ci sono poche chitarre, poche strumenti veri. C'è più elettronica, hip hop. In parte c'era anche nel suono dei Miodio, ma abbiamo dovuto un po' aggiornarci. Ci hanno fatto sentire un po' di cose; loro sono appassionati di musica coreana, che va tantissimo..."

Ancora Nicola: "Abbiamo cercato, anche grazie ai loro spunti, di inserire all'interno del testo quelli che sono i loro gusti musicali e credo veramente che siamo riusciti a concludere un bellissimo lavoro, nonostante il pochissimo tempo. Le ragazze stanno davvero portando avanti un lavoro molto molto importante che le avvicinerà poi al palco, anche grazie a Barbara Andreini, per citare un nome, e a Nathalie della scuola di danza. È tutto "made in San Marino" e questa è una cosa che va detta. Sono sicuro che verrà fuori un ottimo risultato".

