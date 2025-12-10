Come votare al Junior Eurovision Song Contest 2025
San Marino in gara con Martina Crv e il brano "Beyond the Stars". La finale su RTV commentata da Anna Gaspari e Mirco Zani
A partire da venerdì 12 dicembre alle ore 21 sarà possibile partecipare gratuitamente alle votazioni online dello Junior Eurovision Song Contest 2025, contribuendo così alla scelta del giovane artista che conquisterà il titolo di quest’anno.
Le votazioni si apriranno sul sito ufficiale jesc.tv, dove, dopo aver visualizzato le anteprime delle esibizioni, gli utenti potranno selezionare tre concorrenti preferiti, incluso il rappresentante del proprio Paese.La piattaforma riaprirà poi le votazioni per circa 15 minuti durante la diretta, subito dopo l’ultima performance.
La Repubblica di San Marino sarà rappresentata da Martina Crv, giovane artista che porterà in gara il brano “Beyond the Stars”.
La finale dell’edizione 2025, commentata da Anna Gaspari, e Mirco Zani sarà trasmessa sabato 13 dicembre, in diretta dall’Olympic Palace di Tbilisi, su San Marino RTV – canale 550.
Sostenete la Repubblica di San Marino e Martina Crv votando su jesc.tv
In collaborazione con Marlù Gioielli. Con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l'Expo, l'Informazione e l'Attrazione degli investimenti turistici
