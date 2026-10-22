#JESC2026 Come votare al Junior Eurovision Song Contest 2026 San Marino in gara con Violamarie e il brano "Ruota Panoramica". La finale, sabato 24 ottobre alle ore 21:00, su RTV (canale 550) commentata da Catia Demonte e Irol

Come votare al Junior Eurovision Song Contest 2026.

Due finestre di voto online completamente gratuite permetteranno agli spettatori di contribuire a scegliere il vincitore dello Junior Eurovision Song Contest 2026. Il pubblico di tutto il mondo potrà esprimere il proprio voto attraverso il sito web ufficiale, www.jesc.tv, selezionando tre canzoni preferite, inclusa quella che rappresenta il proprio paese.

La prima finestra di votazione si aprirà venerdì 23 ottobre alle 23:59 e rimarrà aperta fino a sabato 24 ottobre alle 20:59, poco prima dell'inizio della finale. Per partecipare, gli spettatori dovranno semplicemente visitare la piattaforma di votazione ufficiale, guardare il video riassuntivo di tutte le esibizioni e selezionare le loro tre canzoni preferite.

La seconda finestra di votazione si aprirà sabato 24 ottobre, durante la diretta della finale, subito dopo l'ultima esibizione. Gli spettatori avranno circa 15 minuti per esprimere nuovamente il proprio voto, utilizzando lo stesso sito web, www.jesc.tv.

Ogni spettatore può votare una sola volta durante ciascuna delle due finestre di votazione, selezionando tre canzoni ogni volta.

Anche gli spettatori di San Marino potranno sostenere la Repubblica di San Marino, rappresentata dalla giovane artista Violamarie, che gareggerà con il brano Ruota Panoramica.

I voti espressi dal pubblico di tutto il mondo saranno convertiti in punti e sommati a quelli assegnati dalle giurie nazionali dei paesi partecipanti. Il voto online del pubblico rappresenterà il 50% del risultato finale, mentre il restante 50% sarà determinato dalle giurie nazionali.

Il Junior Eurovision Song Contest 2026 si terrà sabato 24 ottobre alle ore 21:00, in diretta da Malta, e sarà trasmessa su San Marino RTV, canale 550 , con il commento di Catia Demonte e Irol.

Al termine dello spettacolo, verranno annunciati i punteggi assegnati dalle giurie nazionali e dal pubblico online mondiale, culminando con la proclamazione del vincitore dello Junior Eurovision 2026.

Vota Violamarie su www.jesc.tv

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: