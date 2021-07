TEATRO RAGAZZI EMILIA Comedy: una adolescenza al limone... LEMON THERAPY è una commedia sugli adolescenti nata a scuola dopo il laboratorio teatrale tenuto dalla Compagnia QUINTA PARETE, stasera al PLAYTIME FESTIVAL di Fogliano reggiano

Comedy: una adolescenza al limone....

Il palco nel parco verde del reggiano allestito per parlare dei giovani alle famiglie tra scuola e affettività, “la cultura non starà al suo posto”- dicono gli organizzatori. Scritta dai giovani autori milanesi Boscaro-Di Stefano racconta con ironia le passioni tristi e le non risposte del mondo giovanile, quelli dei BOH! Dentro al desiderio di essere altro in tutti gli altri ci si scopre. LEMON è leggera mai superficiale si basa su una bizzarra terapia sperimentale di una psicologa che tenta di ricostruire tutto ciò che un giovane uomo a cancellato dei suoi anni addietro... (retroterra e substrato sentimentali e relazionali raccolti in intervista nei laboratori con ragazzi tra gli 11 e i 20anni). THERAPY è interazione anche con il pubblico al parco.

fz

