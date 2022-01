TEATRO COMICO Comicità pugliese vincente Dopo il live bolognese della settimana alle Celebrazioni il comico De Santis con la sua UCCIO TV e la serie “Mudù”, successo di RAIDUE , spopola su YouTube con oltre 2mln di follower sui social

Il fenomeno UCCIO dopo l'ultimo spettacolo emiliano VI RACCONTO IL MIO MUDÙ da meridionale di cuore ha detto: “Immagino i sorrisi anche sotto le mascherine, il teatro è vita”. Live dal palco dopo tutto il social che c'è a suon di 100mila click a video riempie le platee facendo sorridere con tante gag imprevedibili e scenette che durano da 20 anni. Con lui come sempre e anche al cinema e in Rai le spalle comiche, i battutisti e barzellettieri, Antonella Genga e Umberto Sardella. Tutti pronti alla VI dose di comicità dopo due anni d'incubazione virtuale sul web le risate e i siparietti in platea fanno buon sangue... distanziamento 'simpatico' permettendo in tutta salute. La scuola di Puglia continua a mietere successi nel bel mezzo delle storiche comicità napoletane e romane i 'baresini' figli di Rodolfo Valentino e degni di Scamarcio, tra Lino Banfi e Checco Zalone, sono vincenti con l'Uccione del Trullo, pugliese...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: