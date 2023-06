Comico, romantico, irresistibile: Fabio Concato conquista la "sua" San Marino

Nel titolo del suo spettacolo Musico Ambulante c’è già l’anima sensibile di uno dei grandi della musica italiana.

E tra le 50 tappe del Tour 2023 di Fabio Concato, ieri sera c’è stata anche San Marino, nella location del campo Bruno Reffi. Un legame forte quello tra Concato e la Romagna, che compare anche in uno dei suoi capolavori: Fiore di maggio. Gli scogli su cui è cantata la nascita della figlia sono infatti quelli di Viserba, meta di tutte le vacanze estive del cantautore milanese.

Ad accompagnare Concato c’era anche il sammarinese Larry Tomassini alle chitarre. Il cantautore ha lasciato ampio spazio a tutta la sua band, quasi nascondendosi in fondo al palco sul finire delle canzoni. E parte dello show è stato anche il pubblico, in mezzo al quale il cantautore si è seduto e ha lasciato il microfono durante successi come Domenica Bestiale e Sexy Tango, prima di chiudere la serata concedendo 3 volte il bis e ricevendo la standing ovation.

L'intero concerto ha ripercorso tutto l’arco di una carriera iniziata a fine anni 70, e ha tenuto insieme la vena romantica e quella comica di un’artista che iniziò proprio facendo cabaret al Derby di Milano.

A radio San Marino nei giorni scorsi aveva detto “Guai, se ai miei concerti non si dovesse ridere”.