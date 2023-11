ARTE Comites visita la Mostra del futurismo: Fondazione Boccioni rilancia l'appello per salvare il suo museo

“Futurismo e...”. Il titolo della mostra rimane sospeso, così come la corrente artistica che rappresenta: in continuo movimento e inafferrabile. Fino al 25 novembre al Motorworks di San Marino un'esposizione con opere di maestri storici come Balla, Carrà, Cangiullo e non solo, che segue le tante dedicate a questo periodo in Italia. "Si tratta di artisti storicizzati, in questo caso del primo e secondo futurismo - spiega Paolo Martinengo, socio Galleria La Maison de la Petit Sara - e un'importante sculture emergente, ovvero Ermanno Lesa".

A visitarla il presidente della Fondazione Boccioni, Giuliano Cardellini, e il presidente del Comites, Alessandro Amadei: “Il nostro comitato – sottolinea quest'ultimo – promuove sinergie tra territori perché l'arte e la cultura non hanno confini, in questo caso San Marino e Morciano, dove sorge l'unico museo interamente dedicato a Boccioni”. Ma potrebbe avere vita breve, perché la raccolta fondi lanciata dalla fondazione per salvarlo non va come sperato: "Il museo rischia di chiudere a dicembre 2023 - avverte Cardellini - perché non abbiamo più finanziamenti e il Comune non ci ha dato nulla nel 2023. Ci sta poi a cuore promuovere la ristrutturazione della Casa-Museo Umberto Boccioni, sempre a Morciano di Romagna, di proprietà del Comune fin da 1997 e ora fatiscente. Vorremo dare finalmente una casa dignitosa a Boccioni".

Nel video le interviste a Paolo Martinengo, socio Galleria La Maison de la Petit Sara, e Giuliano Cardellini, presidente della Fondazione Boccioni



