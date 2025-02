Commedia americana con amante all'italiana

Un triangolo amoroso con 4 protagonisti in coppia assieme sul palco in lei, lui e l'altro. Laura Curino e Cornacchione con Rita Pelusio e Max Pisu. L'amante, amico del marito in famiglia, invitato da lui come alibi per l'incontro clandestino con l'altra lei. Una cameriera spaia le carte... ognuno interpreta un ruolo diverso da quel che solitamente è, in realtà, la commedia degli equivoci continua. Lo spettacolo è sempre un “vaudeville moderno” anni 80 nello stile dell'autore americano che ha scritto con successo la pièce: Marc Camoletti autore di Jerry Lewis e Dean Martin. Qui i mattatori/trici ironicamente diretti da Rampoldi sono 4 x 3 ruoli a turno 2 donne e 2 uomini ma il PIGIAMA è PER SEI...