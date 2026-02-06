Commedia di Sant'Agata: comicità esaltata dal vernacolo sammarinese

"Weekend a go go, che casein" del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

Tradimenti, equivoci, bugie, e un pizzico di amaro realismo: eccovi servito "Weekend a Gogò, che casein", commedia di Sant'Agata del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Appuntamento tra i più attesi dai cittadini sammarinesi, con la presenza tra il pubblico dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Due atti brillanti tra equivoci, doppi sensi e personaggi caricaturali, con uno psicologo alle prese con una scappatella, una moglie sospettosa e una galleria di pazienti esilaranti.

Elementi comici esaltati dal vernacolo sammarinese, che oltre a dare colore e autenticità a personaggi e situazioni, regala diversi significati e sfumature. La compagnia Piccolo Teatro Arnaldo Martelli lo valorizza da oltre 50 anni come elemento culturale potente, tramandando alle nuove generazioni l'anima genuina del popolo sammarinese, poiché il dialetto – ama ripetere – è un elemento di identità da preservare, e "se muore, muore una civiltà".

Al termine dello spettacolo, Augusto Casali ha ricevuto dai componenti della Filodrammatica un riconoscimento per aver raggiunto un traguardo di tutto rispetto: cento commedie interpretate. Sulla targa la frase “Cento vite vissute e mille emozioni regalate.”

La commedia sarà replicata sabato 7 e mercoledì 18 febbraio.