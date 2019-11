Commedia francese tra Allen e Truman Show

LA BELLE EPOQUE è una commedia di coppia, gradevole, dolce e nostalgica sul tempo che se ne va e usura persone e relazioni. LA BELLE EPOQUE è bella perché puoi scegliere l'epoca e il vissuto preferito dove vorresti tornare e amare come prima... un escamotage per il mondo dei sogni.

LA BELLE EPOQUE è come il TRUMAN SHOW personalizzato in cui il trucco è il cinema e il cinema è trucco... LA BELLE EPOQUE è come un film di WOODY ALLEN alla francese senza atmosfere americane : l'insoddisfazione personale travolge quella coniugale per puro piacere sessuale; ma poi c'è l'io doppio della donna-moglie (ARDANT-TILLIER) nella funzione-finzione scenica la partner giovane è meglio della vecchia (passata) e il protagonista (AUTEUIL) del gioco necessario per sopravvivere continua ad alludere, che dobbiamo continuare a illuderci...

fz