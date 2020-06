RASSEGNA TEATRALE BOLOGNESE Commedia 'molesta' di giugno in cartellone al Dehon In replica fino al 28 giugno a Bologna la Compagnia Teatroaperto mette in scena OBBLIGO DI INFEDELTÀ di Piero Ferrarini un testo ironico sul mondo dello spettacolo

La rassegna e il teatro sono un florilegio in commedie comiche: prose come le rose d'estate in calembour... Dopo l'esilarante NIENTE È COME SEMBRA in cartellone conclude a giugno OBBLIGO DI INFEDELTÀ autore Piero Ferrarini copione diretto da Guido Ferrarini con la loro storica compagnia bolognese che compie 35 anni. Da luglio arrivano i musical della Compagnia La Ragnatela con SISTER ACT e SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI. E la scommessa anticovid in nome dell'arte (e di chi la realizza e produce non solo in teatro) per lo spettacolo, continua... ad agosto, spazio al teatro ragazzi: FANTATEATRO scene e letture per i giovani. “Obbligo di (in)fedeltà”: Commedia delle parti ispirata a un fatto di cronaca, la storia accende le luci sul buio e lo squallore, nascosti dietro i lustrini del mondo dello spettacolo. I protagonisti, ognuno a suo modo (ciascuno il suo), tradiscono non solo il partner (sessualmente e altro) facendo ridere con un certo Humor nero all'americana.

fz



I più letti della settimana: