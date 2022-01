TEATRO EMILIA ROMAGNA Commedia: Molière marionettistico Una serata con le marionette della famiglia Colla al Teatro Due di Parma attori e figure recitano Molière ne IL MEDICO SUO MALGRADO

Un grande ritorno in regione della storica compagnia milanese CARLO COLLA & FIGLI di marionettisti e teatranti nella traduzione e riduzione per marionette (forse un tempo in altre compagnie anche per burattini) del testo molieriano che debuttò al Piccolo Teatro prima della pandemia nel 2017. Un canovaccio della Commedia dell'Arte che si prestava storicamente al rifacimento e cambiamento in corso d'opera già nel secolo scorso (a fine ottocento il testo si chiamava LA LAVANDAIA tagliato poi nella FAMIGLIA SPACCALEGNA) fino al 1957 il MEDICO era “GIROLAMO dottore empirico” invece di “SUO MALGRADO”. La versione marionettistica è la più popolare e vicina addirittura a quella di Petrolini. Commedia della umana crudeltà con parodia delle pratiche mediche... Due innamorati e un padre tirchio che ama più il vil denaro della figlia (la vuole sposa per procura e interesse). Sganarello (Gerolamo) finto medico (“suo malgrado”) a bastonate cerca di curare gli ammalati senza farsi randellare...

