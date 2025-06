"ComUniverso": un umano un po' alieno

A volte tra genitori e figli c'è di mezzo l'universo, alieno... ELIO SOLIS è orfano (solo, appunto) e vive con la zia militare dell'aviazione per questo cerca di captare segnali dallo spazio per raggiungere il COMUNIVERSO e sperare... L'undicenne troverà un amico galattico che come lui ha problemi con l'autorità dell'adulto esercitata tra terra e cielo sempre allo stesso modo: con fatiche e incomprensioni ma non senza amore. Il senso della vita vale anche nel cosmo “pangalattico”, con o senza gravità, talvolta l'umano è un po' più alieno... di quanto si creda.