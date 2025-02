Con gli occhi dei più piccini

Il fotografo americano dei bambini in tutti i continenti, McCurry attraverso sua figlia, sa che “solo i bimbi ci danno la speranza di crescere cambiando quel che resta del mondo”: potrebbe essere l'incipit della speciale mostra fermana curata da Biba Giacchetti. Un percorso emozionale in una cinquantina di ritratti basato sui lunghi viaggi in ogni angolo del pianeta dove Steve vede con gli occhi dei più piccoli il vissuto (anche tragico e problematico: dentro il sociale e senza discriminante politica, soltanto vera) dei grandi (gli adulti spesso nei confronti dei bambini sono così meschini...). Mezzo secolo di scatti in 50 tocchi d'occhi che vengono dal profondo del reale: l'umano di un professionista dello sguardo come mestiere.