SPAZIO Con gli occhi del cielo SALLY l'incredibile storia della prima astronauta americana in un documento speciale del National Geographic con Disney+ diretto da Cristina Costantini presto in streaming

Sally Ride è stata una donne speciale da astronauta non perché ha fatto un lavoro particolare, retaggio di soli uomini, ma per l'eccezionalità della sua professionalità e personalità ben al di sopra della media. Una tempra da trascinatrice e un sogno siderale negli occhi azzurro cielo: volare nello spazio infinito. Sally è la prima trentenne statunitense che nel 1983 sta nello spazio profondo per circa una settimana sulla navicella STS-7 e con i colleghi astronauti in una missione spaziale per la scienza ancora oggi pietra miliare nella storia della NASA. Un team straordinario documentato da immagini originali e da filmati che comprendono anche la vita personale e privata della Ride. Studio e lavoro duro e un'attenzione mediatica impensabile al tempo. Sally Ride Muore nel 2012 dopo una vita dedicata alla cosmonautica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: