ANIMAZIONE D'AUTORE Con l'arca da casa intorno al mondo UNA BARCA IN GIARDINO la storia poetica a disegni del primo navigatore in solitaria americano in un'opera animata francese che parla di padri e figli presentata a Cannes e al Festival di Annecy

JOSHUA SLOCUM (capitano di lungo corso in pensione) è esistito davvero e fu il primo a costruirsi da solo una barca (“Spray”) per fare il giro del mondo partendo da Boston a fine 800 tornando a casa 4 anni dopo. Scrisse un diario di bordo che divenne un famoso libro: “Solo intorno al mondo”, appunto. Il film animato francese parte dall'uomo (e dalla vicenda del grande viaggiatore bostoniano) per raccontare un lungo viaggio 'immobile' affrontato negli anni 50 con una vela nel prato di casa (vicino alla Marna): un'arca che custodisce i cuori di una famiglia intorno al rapporto padre-figlio (naturali e adottivi). Perché “il legno ha tante cose da dirci” - scrive il regista Laguionie - anche UNA BARCA IN GIARDINO... può aprire orizzonti.

