Con la chitarra di Andrea De Vitis riparte la Rassegna Musicale d'Autunno Restart21

La musica riprende vita, accordo dopo accordo. Il Covid ha stravolto le abitudini, il pubblico ha i suoi tempi: ieri sera non è stato difficile rispettare le distanze, con ingresso contingentato a 55 persone. Ma l'emozione per i concerti che tornano dal vivo è palpabile, ed è stata raccontata dal Direttore dell'Orchestra Camerata del Titano, il maestro Augusto Ciavatta. “Potevamo, come molti, cancellare i concerti. Invece, eccoci qua. Per chi ci sostiene. Per il nostro pubblico”. Ad inaugurare il ritorno della Rassegna Musicale d'Autunno Restart 21, nella sala conferenze della Cassa di Risparmio a Palazzo Sums, il chitarrista Andrea De Vitis. Considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione, ha scaldato i cuori eseguendo musiche di De Falla, Gilardino e Granados.

A Giugno e Luglio verranno proposti: il concerto dell'Orchestra Camerata del Titano dedicato a Le scuole violinistiche italiane del 700; le percussioni del Maestro Filippo Lattanzi, specializzato nel repertorio per lo strumento di origine africana Marimba; musica lirica e Rivale, opera da camera di Lucia Ronchetti presentata nel 2019 alla Sagra Malatestiana di Rimini.



