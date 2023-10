Con Verter Casali serata sulle trasformazioni socio-economiche nel Paese

Una serata con lo storico e ricercatore Verter Casali, voluta dal Centro Sociale di Dogana per parlare delle trasformazioni nel Paese, dall'età moderna ad oggi. In particolare, indagata la dimensione sociale ed economica del cambiamento, partendo dalle origini e dalle cause. Una società per secoli quasi esclusivamente rurale, che dalla metà del secolo scorso ha invece visto nascere e diffondersi gradualmente altri settori, dall'artigianato al turismo, naturalmente il commercio e l'industria, insieme anche ad una grande vitalità del terziario, vedendo così anche nuove forme di entrate fiscali. Sguardo sul passato e sulla storia, come sempre, occasione per riflettere sul presente.

