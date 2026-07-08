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Concerti "cordofoni" fuori

Al Terreni Fertili Festival di Gualtieri di Reggio Emilia in Villa Malaspina “Bohème-live solo” dell'arpista contemporanea KETY FUSCO

di Francesco Zingrillo
8 lug 2026

Progetto moderno e contemporaneo in un tour innovativo che l'arpista toscana Kety Fusco porta in regione solo in location antiche dal vivo come Villa Malaspina. Dall'accademia dello strumento classico alla macchina sonora sperimentale e performativa: manipolazioni elettroacustiche tra musica d'ambiente e il noise armonico. Kety sintetizza musica viscerale che penetra la pelle in chiave post-classica. Un'arpa destrutturata e riadattata anche con pedali e mezzi analogici. L'intelligenza Artificiale è adibita alle installazioni scenografiche. “Bohème” è avanguardia naturalmente pop e cinematica dopo la collaborazione oltre a Jeff Mills (techno minimale) con Iggy Pop che ha firmato alcune esperienze musicali incentrate sugli strumenti cordofoni. Il Teatro Sociale reggiano punta sui CONCERTI FUORI più suggestivi.




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