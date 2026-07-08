Progetto moderno e contemporaneo in un tour innovativo che l'arpista toscana Kety Fusco porta in regione solo in location antiche dal vivo come Villa Malaspina. Dall'accademia dello strumento classico alla macchina sonora sperimentale e performativa: manipolazioni elettroacustiche tra musica d'ambiente e il noise armonico. Kety sintetizza musica viscerale che penetra la pelle in chiave post-classica. Un'arpa destrutturata e riadattata anche con pedali e mezzi analogici. L'intelligenza Artificiale è adibita alle installazioni scenografiche. “Bohème” è avanguardia naturalmente pop e cinematica dopo la collaborazione oltre a Jeff Mills (techno minimale) con Iggy Pop che ha firmato alcune esperienze musicali incentrate sugli strumenti cordofoni. Il Teatro Sociale reggiano punta sui CONCERTI FUORI più suggestivi.
Concerti "cordofoni" fuori
Al Terreni Fertili Festival di Gualtieri di Reggio Emilia in Villa Malaspina “Bohème-live solo” dell'arpista contemporanea KETY FUSCO
Progetto moderno e contemporaneo in un tour innovativo che l'arpista toscana Kety Fusco porta in regione solo in location antiche dal vivo come Villa Malaspina. Dall'accademia dello strumento classico alla macchina sonora sperimentale e performativa: manipolazioni elettroacustiche tra musica d'ambiente e il noise armonico. Kety sintetizza musica viscerale che penetra la pelle in chiave post-classica. Un'arpa destrutturata e riadattata anche con pedali e mezzi analogici. L'intelligenza Artificiale è adibita alle installazioni scenografiche. “Bohème” è avanguardia naturalmente pop e cinematica dopo la collaborazione oltre a Jeff Mills (techno minimale) con Iggy Pop che ha firmato alcune esperienze musicali incentrate sugli strumenti cordofoni. Il Teatro Sociale reggiano punta sui CONCERTI FUORI più suggestivi.