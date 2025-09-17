Concerti per la pace, a San Marino l'iniziativa contro i conflitti in tutto il mondo

La presentazione

La musica come strumento per veicolare un messaggio d'amore, per dire no ai conflitti vicini, quello a Gaza e quello in Ucraina e alle guerre in tutto il mondo. “Concerti per la Pace”, l'iniziativa nata da un'idea di Giuseppe Della Balda, vuole unire e superare le barriere culturali attraverso il linguaggio universale della musica, in occasione della Giornata internazionale della pace, il 21 settembre. Due appuntamenti in centro storico il 20 settembre alle 18 a Campo Bruno Reffi con il Concerto della San Marino Concert Band e il 21 settembre alle 17 in Piazza della Libertà con il Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino e la cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti. Da John Lennon, autore di Imagine, canzone simbolo della pace, a Giuseppe Verdi, da Nicola Piovani a Giorgio Gaber fino a John Williams tante le proposte musicali per cantare “di pace e di amore”. E a proposito di pace il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha condannato il genocidio di Gaza. “I cittadini rispondano al messaggio che si vuole dare come Stato, come istituzione, come cittadinanza all'esterno - ha detto Pedini Amati - per dire: "Pace pace pace!. Ce n'è bisogno, troppi genocidi continuano a esserci nel mondo tra cui la Striscia di Gaza. Solo con il dialogo si possono fermare le guerre: non c'è altro modo”. Un passo verso la pace il riconoscimento dello Stato di Palestina a cui si è impegnato anche San Marino: “Si tratta di riconoscere due Stati e due popoli. Non lo dice solo la Repubblica di San Marino ma il mondo intero: ora più che mai c'è bisogno di pace e di riconoscere a ognuno casa propria”.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.