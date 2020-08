RIMINI ESTATE Concerto 'Blu' tratto da Baronciani Stasera al Teatro degli Atti il Festival “Le città visibili” 2020 alla VIII edizione riminese a cura di Tamara Balducci apre con QUANDO TUTTO DIVENTÒ BLU tratto dalla graphic novel di Alessandro Baronciani.

Un concerto a fumetti tutto blu! (Voluto da ARCI progetto Suner) ideato dal disegnatore con Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, il violoncellista Daniele Rossi, insieme a Her Sikh e altri artisti italiani anche a sorpresa. Protagonista della storia disegnata “Quando tutto diventò blu” è Chiara, che ama il mare e le piace vederlo sottosopra immergendosi a testa in giù. Chiara è fragile e scopre di avere paura di tutto anche dell'acqua BLU, e quindi di avere un problema. Desidera dare un nome al suo mal di vivere come si fa per ogni malattia. Baronciani in un racconto intimo, come in un vero diario di una giovane donna, l'accompagna fuori dalla paura delle paure: con lo spettacolo canta, suona, vive e la luce, ha sfumature blu...

Intervista con ALESSANDRO BARONCIANI Autore di libro e spettacolo BLU



