HALLOWEEN IN MUSICA

Concerto da..."brividi” della Junior Orchestra IMS

Allievi e docenti, travestiti per la festa, hanno eseguito melodie tratte da brani e famose colonne sonore, coinvolgendo il numeroso pubblico

Si trema ma di emozione all'Halloween Concert degli allievi e docenti dell'Istituto Musicale Sammarinese. Mostri, streghe, i personaggi più paurosi della cultura letteraria e cinematografica rivivono nei travestimenti dei giovani musicisti e dei loro insegnanti. Melodie, musiche spettrali e tanta energia per vivere la magia e il mistero di un Halloween in musica!

Da Michael Jackson alle colonne sonore dei film horror più celebri, di fronte a un pubblico numeroso e divertito.

Nel video estratti dal concerto.

