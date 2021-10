Questa sera la banda Militare della Repubblica di San Marino eseguirà il Concerto in Onore degli Eccellentissimi Capitani Reggenti nuovi eletti, un auspicio augurale per il loro inizio di mandato. Sul Palco, al Maestro Stefano Gatta si alternerà il maestro Michele Mangani, che dirigerà i brani da lui composti. Conosciuto soprattutto all'estero per le sue composizioni per Banda, ci parla del suo rapporto con San Marino.