Concerto della Banda Militare in onore della Reggenza: al Titano le opere di Ennio Morricone

Concerto della Banda Militare in onore della Reggenza: al Titano le opere di Ennio Morricone.

Le musiche di Ennio Morricone rivivono al teatro Titano in occasione del tradizionale concerto della Banda Militare in onore dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Protagonista la banda guidata dal maestro Stefano Gatta. Sul palco, nella serata di sabato 7 ottobre, le opere di uno dei compositori italiani più amati, con un ospite d'eccezione.

Presente, infatti, Nello Salza, la "tromba del cinema italiano" che per 30 anni è stato la prima tromba solista nelle celebri colonne sonore di Morricone. Sbalza era in Repubblica per uno stage per musicisti e ha partecipato al concerto. L'artista porta avanti la tradizione e la conoscenza di Morricone nel mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: