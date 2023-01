Concerto di Capodanno, il Maestro Gatta svela il programma: "Musica italiana per il cinema italiano” Domani alle 17.00, al Teatro Titano, torna uno degli appuntamenti più amati dai sammarinesi, con un omaggio musicale alle colonne sonore dei film

Grande l'emozione per il ritorno, dopo due anni di stop causa pandemia, del tradizionale concerto di Capodanno. Appuntamento molto gradito dai sammarinesi e che vede la Banda Militare impegnata nelle prove già da metà novembre. Accattivante il programma, che verte – anticipa il M° Stefano Gatta - sulla musica italiana per il cinema italiano”. La Banda Militare è pronta a dare un taglio particolare all'usanza contemporanea di suonare musica da film, “perché – afferma Gatta - c'è una particolare predilezione per questo genere di musica che in passato era considerato, a torto, minore. Noi abbiamo voluto dare un taglio identitario italiano”. Non soltanto quindi Morricone ma anche altri autori importanti come Piovani, Rota, Cicognini, “che nella loro musica descrittiva dell'azione cinematografica inseriscono le tipicità della melodia italiana”.

E nel tanto atteso ritorno sul palco, Gatta rimarca la vicinanza dell'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e ricorda la storia ventennale del concerto di Capodanno: il primo fu nel 2000, grazie all'impegno dell'allora Capitano di Castello Giulietta della Balda. “La ringrazio pubblicamente – dice Gatta - per aver avuto questa idea molto bella, soprattutto per amore della sua città e della sua cittadinanza”.

