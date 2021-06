Concerto di fine anno dell'IMS alla Cava dei Balestrieri: la festa della ripartenza in musica

Alla Cava dei Balestrieri “Ciak...si suona!”, il concerto di fine anno dell'Istituto Musicale Sammarinese alla presenza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. L'Orchestra dell'IMS, diretta dal Maestro Massimiliano Messieri, propone alcune tra le più celebri musiche tratte da film, con le colonne sonore di Braveheart, Titanic, La Vita è bella, il Fantastico Mondo di Amelie, The Blues Brothers e tante altre.

Per allievi e insegnanti la gioia di concludere - con una esibizione in presenza in uno dei luoghi più suggestivi della Repubblica - un percorso di studio segnato dalla pandemia. L’evento è inserito infatti nell’ambito della rassegna “Finalmente Musica!”, per festeggiare la simbolica ripartenza delle attività musicali con i ragazzi, dopo due anni particolarmente difficili.