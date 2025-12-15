Concerto di Natale in Vaticano: il sammarinese Michelangelo Caprioli nell'Orchestra Cherubini

Il Natale, nell'Aula Paolo VI, ha il suono dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il Maestro Riccardo Muti, alla guida della formazione da lui fondata, nel concerto in onore di Papa Leone XIV. Ha preso posto nel mezzo della sala, il Santo Padre, come già aveva fatto in occasione del Concerto con i Poveri. Muti ha diretto la musica della "Messa per l'incoronazione di Carlo X" di Luigi Cherubini, compositore fiorentino di cui l'orchestra porta il nome, impreziosita dal Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini".

Tra gli archi, alla viola, anche il sammarinese Michelangelo Caprioli. Un tassello di valore che si aggiunge alla carriera musicale del giovane violista.

Il concerto, trasmesso in diretta da Rai2, è stata anche l’occasione per il Santo Padre di consegnare al Maestro Muti il Premio Ratzinger, riconoscimento attribuito ogni anno a personalità eminenti nel campo della cultura e dell’arte. L’iniziativa si inserisce nel progetto di sensibilizzazione sull’emergenza educativa globale, tema particolarmente caro a Papa Leone XIV, e la partecipazione dell’Orchestra Cherubini conferma ancora una volta il valore della musica come strumento di incontro, solidarietà e responsabilità verso le nuove generazioni.







