Concerto di Santa Cecilia: il linguaggio universale della musica che unisce

Ampio repertorio proposto dall'Orchestra dell'Istituto Musicale Sammarinese, diretta dal Maestro Massimiliano Messieri

2 dic 2025
Concerto di Santa Cecilia: il linguaggio universale della musica che unisce

Alla Basilica del Santo, il 30 novembre, il tradizionale appuntamento con il Concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. L'Orchestra dell'Istituto Musicale Sammarinese, diretta dal Maestro Massimiliano Messieri, ha proposto musiche di: Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Oskar Rieding, Camille Saìnt-Saéns e Maurice Ravel.

“Nel giorno dedicato alla musica – sottolinea l'IMS - che accende emozioni, racconta storie e crea bellezza, si celebra la sua forza più grande: quella di educare e accompagnare la crescita. La musica che è non solo arte, ma di un linguaggio universale che forma, unisce e rende più sensibili, fin da piccoli”. 




Riproduzione riservata ©

