Concerto di Santa Cecilia: il linguaggio universale della musica che unisce
Ampio repertorio proposto dall'Orchestra dell'Istituto Musicale Sammarinese, diretta dal Maestro Massimiliano Messieri
Alla Basilica del Santo, il 30 novembre, il tradizionale appuntamento con il Concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. L'Orchestra dell'Istituto Musicale Sammarinese, diretta dal Maestro Massimiliano Messieri, ha proposto musiche di: Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Oskar Rieding, Camille Saìnt-Saéns e Maurice Ravel.
“Nel giorno dedicato alla musica – sottolinea l'IMS - che accende emozioni, racconta storie e crea bellezza, si celebra la sua forza più grande: quella di educare e accompagnare la crescita. La musica che è non solo arte, ma di un linguaggio universale che forma, unisce e rende più sensibili, fin da piccoli”.
