Concerto di Santo Stefano: Michele Santi e la Camerata del Titano spaziano dal classico al moderno

A Borgo Maggiore il tradizionale Concerto di Santo Stefano con il trombettista Michele Santi accanto all'Orchestra Camerata del Titano diretta dal maestro Augusto Ciavatta. Nella chiesa di Sant'Antimo musiche di Handel, Bach, Verdi e Donizetti e di autori del Novecento, per un appuntamento che si ripete da 35 anni. Non un concerto natalizio, sottolinea l'organizzazione, ma un momento di cultura musicale all'interno delle festività. Programmi ricercati, prime esecuzioni sammarinesi e solisti caratterizzano la proposta della Camera del Titano. Il concerto era strutturato in due parti, la prima più classica e una seconda più moderna.



