CAMERATA DEL TITANO Concerto di Santo Stefano: un evento che unisce musica e sociale, nel segno dei grandi compositori

Un evento che unisce musica e sociale, per supportare la Croce Rossa Sammarinese. È il Concerto di Santo Stefano curato dal maestro Augusto Ciavatta e dalla Camerata del Titano, nella Chiesa di Sant'Antimo in Piazza Grande a Borgo Maggiore. “Non è mai stato un ‘Concerto di Natale tradizionale’ - ha spiegato Ciavatta - abbiamo attinto dal repertorio tipico delle orchestre da camera ed al repertorio sacro". L’edizione 2023 “Alle origini del Classicismo” propone le musiche di grandi composizioni come Vivaldi, Tartini, Manfredini e Haydn. Non manca la collaborazione con le istituzioni, come la Segreteria di Stato alla Cultura che ha patrocinato l'evento e la Giunta di Borgo Maggiore.

