EMILIA SPETTACOLI Concerto e parole per un amico I MUSICI di Francesco Guccini in concerto al Teatro Celebrazioni per Bologna Metropolitana

Canta I MUSICI suonando la chitarra, la spalla storica del “Guccio”: 'Flaco' Biondini. Ci sono anche Vince Tempera (tastiere), il sassofonista virtuoso Marangolo e il mitico bassista Mingotti, con la batteria dell'amico di sempre Ellade Bandini (Stefano Peretto per la tappa bolognese). Raccontano e si raccontano in decenni di concerti nel nome di una amicizia senza fine che continua ancora a Pàvana di Modena in lunghe serate al 'mulino' del “Maestrone”. Non mancano inediti e pezzi dal vivo scritti recentemente da Guccini per loro. Francesco non c'è si è ritirato ma sembra sul palco come ogni sera è lì, ne annusi la voce, nella complicità artistica dei suoi MUSICANTI del tempo di un momento.

