TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:44 Arriva Cipro, Cevoli volta pagina: "I ragazzi sapranno reagire" 17:41 Pogacar ancora nella storia: Il Lombardia è suo per la 5ª volta consecutiva 17:23 Il Rimini va a -2: 1-0 al Perugia dell'ex Braglia, decide Lepri 17:10 Consulta sammarinesi all'estero: nel secondo giorno focus su PdL Cittadinanza e Legge elettorale 14:21 Rissa con coltelli davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì: tre minorenni feriti, uno grave
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Concerto in onore della Reggenza: musiche da film e classici

Al centro brani di due grandi autori, l'americano John Williams e l'italiano Ennio Morricone

11 ott 2025

E' uno degli appuntamenti fissi di inizio semestre: l'omaggio della Banda Militare della Repubblica di San Marino ai nuovi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, con il Concerto che richiama al Titano autorità e cittadini. Clima di solennità in apertura con l'Inno nazionale.

Diretta dal Tenente M° Stefano Gatta, la Banda Militare ha offerto al pubblico uno spettacolo dal titolo "Le musiche da film: John Williams, James Horner, Ennio Morricone, in concert band medley". Brani che la Banda Militare ha inoltre voluto accostare ad un grande autore come Richard Strauss. A completare il programma le musiche, scritte originariamente per fiati, da Reed, Ticheli e Wittrock.

Nel video alcuni estratti dal concerto. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura