BANDA MILITARE Concerto in onore della Reggenza: musiche da film e classici Al centro brani di due grandi autori, l'americano John Williams e l'italiano Ennio Morricone

E' uno degli appuntamenti fissi di inizio semestre: l'omaggio della Banda Militare della Repubblica di San Marino ai nuovi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, con il Concerto che richiama al Titano autorità e cittadini. Clima di solennità in apertura con l'Inno nazionale.

Diretta dal Tenente M° Stefano Gatta, la Banda Militare ha offerto al pubblico uno spettacolo dal titolo "Le musiche da film: John Williams, James Horner, Ennio Morricone, in concert band medley". Brani che la Banda Militare ha inoltre voluto accostare ad un grande autore come Richard Strauss. A completare il programma le musiche, scritte originariamente per fiati, da Reed, Ticheli e Wittrock.

Nel video alcuni estratti dal concerto.



