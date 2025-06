Concerto in onore delle Milizie, un "grazie" in musica

Alla vigilia del ricordo di una delle ferite più dolorose di San Marino - il bombardamento del 44 - la Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta ha detto grazie, in musica, a tutti gli appartenenti ai Corpi Militari che hanno servito e servono la Repubblica e le sue istituzioni.

Il tradizionale concerto in Onore delle Milizie, che ha visto la presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi, si è svolto nel giorno dell'81esimo anniversario del giuramento della Milizia Confinaria, istituita per far fronte ad una terribile guerra che si stava avvicinando ai confini, col passaggio del fronte nel territorio limitrofo. Il Corpo svolse un'importante ruolo nella protezione del paese e dei suoi cittadini, nella negoziazione con le forze di occupazione, nel mantenere sicurezza e stabilità del paese, adoperandosi per gestire i 100.000 rifugiati che qui trovarono asilo e protezione.

Un concerto, quindi, che vuole idealmente essere motivo di riconoscenza, nei confronti di chi, con abnegazione e amore di patria, s'impegnò nel nome della pace e di una neutralità che, il giorno successivo, fu purtroppo violata.