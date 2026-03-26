Concerto jazz multimediale sul 900 USA

Una vera e propria performance audiovisiva che raccoglie le suggestioni live in musica e parole tratte dal libro della signora (“la Baronessa”) del jazz americano NICA'S DREAM. Un approccio multimediale di tre artisti italiani per 3 desideri senza tempo. Grandi musicisti afroamericani del 900 visti da una testimone d'eccezione: PANNONICA e le sue foto corredate di taccuini poetici e musicali puntuali. Un lavoro che fa perno sul polistrumentismo di Giorgio Li Calzi, il racconto prosaico di Valerio Corzani, e l'arte visuale di Andrea Daddi.







