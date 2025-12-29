Concerto per il Dialogo e la Fratellanza: il soprano Mihaela Anghel rappresenta il Titano

Parola d'ordine: ecumenismo. Nel Concerto per il Dialogo e la Fratellanza – “Note di Natale”, che si è tenuto a Bologna nella Chiesa di Santa Cristina, in luce un contesto artistico e interreligioso di grande rilievo. Tra i protagonisti, il soprano Mihaela Anghel, Presidente del Kiwanis Club San Marino e alla guida dell’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, in duetto con il soprano coreano Kyoko Hattori, nel celebre Laudamus Te di Antonio Vivaldi, accompagnate dall’Orchestra Sinfonica “I Nuovi Musici” di Bologna, sotto la direzione del Maestro Alberto Martelli.

Un'importante operazione culturale, che ha visto la partecipazione di personalità istituzionali, religiose e diplomatiche di primo piano, con il saluto in apertura del Cardinal Matteo Maria Zuppi Presidente della CEI nonché Arcivescovo Metropolita di Bologna. L'iniziativa è stata promossa da Don Andrés Bergamini, Direttore dell’Ufficio per il Dialogo Interreligioso, dal Reverendo Trandafir Vid, Decano per l’Emilia-Romagna della Chiesa Ortodossa, e da Corneliu Benone Lupu, Pastore delle Chiese Avventiste di Bologna e Forlì.

La musica come fulcro del linguaggio universale di pace, dialogo e fraternità, di cui Mihaela Anghel è ambasciatrice nel mondo rendendosi da anni promotrice del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli attraverso l’arte, la cultura e la solidarietà. “Ponti tra comunità e nazioni, offrendo alla Repubblica di San Marino una visibilità prestigiosa in un contesto internazionale di grande valore umano e spirituale”.