Concertone FankyPank al parco bolognese

Il gruppo s'incontra (e poi si forma) oltre 10 anni fa a Bellaria negli spazi musicali di Rimini Nord dapprima con IMPROVVISAZIONI romagnole “istiganti la danza ferina” (scrivono nella biografia 'suonata'): sarà questo sottobosco marino il loro primo EP (Abiduga). Funk per spirito Punk in ritmi selvaggi coreografati. Tante piccole e deliranti tournée in giro per il Belpaese. Altro album collezione in tour per BRUTTURE SONORE. Primo videoclip del singolo VONGOLE fino al 2019: costumi e scenografie, oltre alle copertine e agli storyboard, dalle collaborazioni con GOLA HUNDUN. Festival e raduni all'estero prima del covid hanno consolidato il gruppo che fermandosi ha sperimentato ripartendo anche dallo storico ARTISTI IN PIAZZA di Pennabilli. Rimane la band da ballo con l'anima AfroPunkFunkyBeat sperimentale, appunto. Elettrosamba esplosiva e techno acustica, selvagge?!