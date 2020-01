UNIRSM Conclusa la settima edizione del master in Medicina Geriatrica Consegnati questa mattina gli attestati ai diplomati 2019. Presente il Segretario di Stato Fabio Righi e il direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi

Conclusa la settima edizione del master in Medicina Geriatrica.

Si è svolta questa mattina la consegna degli attestati ai diplomati 2019 del Master di Secondo Livello in Medicina Geriatrica. Il corso arrivato alla 7° edizione è organizzato dall'Università degli Studi di San Marino insieme all'Università di Ferrara, grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria.

Presente il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi: “Iniziative come queste – ha detto - non ottengono il plauso delle istituzioni solo per l’importanza della formazione che portano avanti, ma anche per le cospicue ricadute che portano sul territorio”. “San Marino è un paese in cui la qualità della vita è alta – commenta il direttore dell'Authority sanitaria Gabriele Rinaldi – e la si può misurare in base a come e quanto la persona, nella quotidianità, sia al centro dei servizi sanitari e non.” Il corso ha all'attivo 105 diplomati e ne vedrà altri 21 iniziare il percorso formativo dell'ottava edizione.

Il Master si è imposto nel panorama della Formazione per il focus sulle patologie correlate all'invecchiamento e sul loro trattamento. Un progetto nato per fornire le nozioni essenziali della Medicina Geriatrica ai camici bianchi di tutta la penisola che operano quotidianamente con pazienti anziani.



A consegnare i diplomi, insieme al Dr. Carlo Renzini (Presidente ASGG e Tutor della Didattica del Master) e al Prof. Giovanni Zuliani (Direttore del Master), il Dr Enrico Rossi (direttore UOC di Geriatria dell’Ospedale di Stato), il Dr. Gabriele Rinaldi (direttore dell’Authority Sanitaria), il Dr. Alessandro Capucci (cardiologo e membro del Comitato Scientifico) ed il Dr. Maurizio Stumpo (neurologo e responsabile della Sezione Disturbi del Movimento dell’ASGG - Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria).





