MUSICA Concluse le semifinali del Christmas Contest, sabato la finale. I vincitori canteranno davanti al Papa

Si cercano giovani talenti e tra questi c'è anche una sammarinese, Ginevra Bencivenga, 18 anni, selezionata per le fasi finali del Christmas Contest. Un evento voluto da Papa Francesco per dare la possibilità ad artisti under 35 di esibirsi con brani inediti sui valori del Natale, scritti per vari generi musicali (il brano di Ginevra si chiama “Per una vita”). San Marino partecipa al progetto attraverso Segreteria e Istituti Culturali e ospita la parte più importante del concorso. Oggi le semifinali al Teatro Titano: 16 concorrenti, solo la metà ha passato il turno e tra questi c'è Ginevra. Domani sera la finale: i tre vincitori canteranno al Concerto di Natale in Vaticano. Solo un paio di settimane fa i semifinalisti, selezionati tra 5mila concorrenti, erano in udienza dal Papa. Ora è il momento di scoprire chi chiuderà il cerchio tornando alla Santa Sede. I riflettori si accendono sul Titano: domani finisce l'attesa, con la finale aperta al pubblico e condotta da biò di Tonno e Giulia Sol. Ospiti della serata saranno Andrea Griminelli – flautista di fama, grande amico del Paese e padrino di questa terza edizione – Moreno “il Biondo” degli Extraliscio, tre vincitori delle edizioni precedenti e il coro di bambini “Le Dolci Note”.

