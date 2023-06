SITO ARCHEOLOGICO TANACCIA Concluso il percorso didattico "Ma che bel Castello" Attività ideata per contribuire, attraverso la lettura del territorio e del paesaggio, alla conoscenza, valorizzazione e tutela del sito archeologico della Tanaccia, rivolta alle classi 5°A e 5°B della Scuola Elementare di Città

Progetto biennale curato dalla sezione archeologica e dalla sezione didattica degli Istituti Culturali, Musei di Stato, rivolta alle classi 5A e 5B della Scuola Elementare di San Marino Città. Attività ideata per contribuire, attraverso la lettura del territorio e del paesaggio, alla conoscenza, valorizzazione e tutela del sito archeologico della Tanaccia.

"Con una rievocazione i ragazzi si sono preparati nel corso dell'anno con la sezione didattica dei musei di stato e con le loro insegnanti, a questo momento - spiega Paolo Rondelli, direttore Istituti Culturali - partito da uno studio della storia antica, una riproposizione di come ci si rapportava con la divinità e ora anche una rappresentazione dal vivo fatta dai ragazzi".

Molto importante, aggiunge Rondelli, riscoprire le radici della nostra storia per costruire un percorso di cittadinanza attiva e appartenenza alla San Marino di oggi. Proprio in un ottica di educazione alla cittadinanza le due classi, insieme alle insegnanti, si sono fatte promotrici di un'istanza d'Arengo per chiedere la valorizzazione e favorire la leggibilità e comprensione a tutti, del sito archeologico della Tanaccia.

Nel servizio l'intervista a Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: