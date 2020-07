CARTELLONE LUGLIO RSM Concordia open: film a Borgo Maggiore San Marino Cinema riparte per l'estate con la programmazione bisettimanale al CineTeatro borghigiano, ogni sabato e mercoledì alle 21, film italiani e stranieri e alcuni eventi all'aperto ad agosto

Il cinema Concordia climatizzato e in sicurezza ricomincia la sera da metà luglio proponendo 3 pellicole d'autore per un pubblico amplio che comprende famiglie e bambini. Stasera e mercoledì prossimo, FIGLI, con Mastandrea e la Cortellesi tratto da un monologo teatrale e televisivo di successo, “I FIGLI TI INVECCHIANO”, scritto addosso all'attore romano da Mattia Torre e trasposto al cinema da Giuseppe Bonito. Copione giocato sull'amara ironia nel conflitto coniugale e di coppia. La sceneggiatura apre alle figure femminili: moglie in amore, madre per scelta e figlia con un papà che ama, molto, nonostante la precarietà della vita. Una commedia attualissima del post-covid. Prossimo appuntamento in rassegna sammarinese dal 18 luglio, JOJO RABBIT, una pellicola sui nazi comica da morire... mentre l'ultimo sabato di luglio IL DIRITTO DI OPPORSI sulla discriminazione razziale americana nel sud. Gli Istituti Culturali puntano anche sulle proiezioni all'aperto con l'arena d'agosto in Repubblica.

fz



I più letti della settimana: