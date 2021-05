Concordia riparte, tutte le sere e nei week-end, nel pomeriggio

Il Concordia riparte da pellicole di successo, tutte le sere e con programmazione anche il pomeriggio, nel week-end. Si riparte dalle prime visioni, ma anche da un capolavoro come The Aviator (Di Caprio per la mini rassegna dedicata a Scorsese). Concordia aperto tutte le sere, alle 21, ma anche il pomeriggio nel week-end da venerdì (dalla prossima settimana anche il giovedì) alle 18. Un invito a venire al cinema anche per chi viene da fuori territorio, in cui ancora vige il coprifuoco e molte sale sono ancora chiuse. Per chi arriva da fuori confine non sarà necessario effettuare test o tamponi. Nei locali, si dovranno sanificare le mani e indossare la mascherina, le sedute saranno distanziate con posti assegnati; resta il divieto di acquisto di cibi e bevande. Consigliata la prenotazione on line, per evitare file e possibili assembramenti alla cassa.

Nel video, l'intervista a Marilia Reffi degli Istituti Culturali