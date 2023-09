'ILLUMINATI DALL'ARTE' Concorso Alberto Rino Chezzi: 10 mila euro al vincitore

C'è tempo fino al 23 Ottobre, termine ultimo per la consegna delle opere al concorso "Illuminati ...dall'arte", prima edizione del concorso intitolato ad Alberto Rino Chezzi, organizzato da Giochi del Titano in collaborazione con Club 41. L’opera classificata come vincitrice si aggiudicherà il premio di € 10.000. Il Concorso è finalizzato a favorire opere d’arte con la possibilità di sviluppare e creare elaborati che abbiano una stretta correlazione con l’ambito pittorico, fumettistico e la creazione di bozzetti e tema fantasy, nella Repubblica di San Marino. La partecipazione al concorso è gratuita. È riservato ai Cittadini Sanmarinesi e residenti sul territorio della Repubblica di San Marino. Il Concorso è aperto esclusivamente alla categoria di persone fisiche con fascia di età compresa tra i 15 anni e i 30 anni di età (compiuti al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso).

La presentazione della domanda di iscrizione è contestuale consegna delle opere artistiche dovrà avvenire personalmente dall’autore o per tramite di chi ne fa le veci in caso di concorrente minorenne entro e non oltre le ore 17.00 p.m. del giorno 23 Ottobre 2023 presso la Segreteria Giochi del Titano spa, in Strada dei Censiti 21 Rovereta – Falciano (RSM).

