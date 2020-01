Concorso Asfa 2019: vince Giorgio Busignani con uno scatto di Matera

Decretati i vincitori del Concorso fotografico dell'Associazione Sammarinese Foto Amatori. La Giuria popolare ha proclamato vincitore Giorgio Busignani con la serie fotografica “Matera 2019”, secondo classificato Davide Arlotti con il portfolio “Sardine in piazza”, mentre al terzo gradino si è piazzato il Presidente dell’associazione Conrad Mularoni con l’opera “i Murales del Borgo”.

Giorgio Busignani nella presentazione del suo lavoro fotografico ha scritto: “Matera è una delle città più antiche al mondo e lo scorso anno è stata proclamata Capitale Europea della Cultura. La Città dei Sassi è luogo deputato per eccellenza ad essere fotografato, ed ha attratto grandi maestri quali, Henry Cartier-Bresson, Mario Cresci e Franco Pinna. La sfida è stata trovare un linguaggio che racconti altre sfumature, altre storie nidificate nei dettagli e negli scorci all’apparenza non degni di nota.

Davide Arlotti ha realizzato un reportage sulla recente manifestazione del neo movimento delle Sardine in Piazza Cavour a Rimini. “Obiettivo delle Sardine, infatti, è quello di riportare in piazza la gente, stretta come sardine, per dire no alla politica della Lega e ai populismi e dare una scossa allo “snobismo” di sinistra, di centro e all’antipolitica”.

La serie presentata dal terzo classificato, Conrad Mularoni, ha per tema “i Murales del Borgo”. Questa la presentazione dell’Autore: “Oltre alle pareti dipinte con colori vivaci e variopinti, da diversi anni anche i murales decorano le facciate delle casette dei pescatori del Borgo San Giuliano di Rimini. Artisti, più o meno professionisti, si sono cimentati con questa forma espressiva, per abbellire i vicoli di questo caratteristico e suggestivo quartiere riminese. Figure “felliniane” si aggirano fugacemente, come fantasmi, per le strette stradine del Borgo”. Da notare che, nella fotografia pubblicata, viene proposto il murale “Gradisca”, opera pittorica dell’artista sammarinese Marilia Reffi.