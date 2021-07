Concorso Biagioli e rassegna Copertina: serata di eventi culturali a San Marino

Spegnere e riavviare, come fosse un videogioco in cui quando le cose vanno male si può riprovare un'altra volta. Questa l'idea dietro alla terza edizione del concorso d'arte Carlo Biagioli, dal titolo "Stop, Reset, Start", presentato ufficialmente martedì 20 luglio alle ore 18. Alla Cava dei Balestrieri, dove si è svolta la cerimonia, era presente il Segretario di Stato alla Cultura e all'Istruzione Andrea Belluzzi, che ha introdotto il concorso. Ospite d'eccezione l'artista Lucia Peruch, che ha proposto ai presenti una scultura ispirata al tema del concorso, in cui si può vedere anche la volontà di ripartire dopo la pandemia, ripristinando come fosse un computer quella che era la realtà pre-Covid. Il Concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi età, provenienza e nazionalità, con scadenza il 15 ottobre. La serata invece ha visto in scena al Campo Bruno Reffi una nuova serata della rassegna "Copertina" . Questa volta si è tenuta una serata karaoke aperta a tutti i partecipanti. Ospiti dell'evento sono stati la cantante Tania Cervellieri, che ha accompagnato la cena a picnic dei presenti, e l'attore Fabrizio Raggi, che ha portato in scena alcuni testi, con cui ha tenuto compagnia al pubblico per la serata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: