ARTE Concorso Chezzi “Illuminati... dall'arte”: in palio 10mila euro, iscrizioni fino al 23 ottobre Il concorso nasce con l'idea di omaggiarne l'eredità culturale ed è organizzato e finanziato dalla Giochi del Titano con il supporto tecnico e intellettuale del Club 41 San Marino e dell'Associazione 3 Arrows

L'arte in tutte le sue forme, dalla scultura alla pittura, fino alla poesia. Poliedrica, proprio come lo era Alberto Rino Chezzi, visionario commercialista e artista sammarinese. Il concorso che porta il suo nome nasce con l'idea di omaggiarne l'eredità culturale ed è organizzato e finanziato dalla Giochi del Titano – di cui fu presidente – con il supporto tecnico e intellettuale del Club 41 San Marino e dell'Associazione 3 Arrows, delle quali fu associato. La seconda edizione di “Illuminati... Dall'arte” è rivolto a tutti i giovani tra i 15 e i 30 anni, cittadini sammarinesi o residenti, che potranno candidare la loro opera d'arte entro il 23 ottobre.

Il vincitore porterà a casa un assegno da 10mila euro, così come era stato l'anno scorso, quando a partecipare furono una trentina di concorrenti. "Speriamo ci siano più concorrenti possibile - spiega Salvatore Caronia, Direttore Generale Giochi del Titano -. Sarà una selezione rigorosa per la quale nomineremo una giuria di esperti. Il premio di 10mila euro sarà un contributo che aiuterà il giovane vincitore ad avviare le sue attività culturali". Dunque pittura, scultura, poesia e qualsiasi forma d'arte, che non contenga però riferimenti pubblicitari o politici. Ad esaminarle sarà un'apposita Commissione Giudicatrice multidisciplinare, che verrà resa nota a novembre.

Nel video l'intervista a Salvatore Caronia, Direttore Generale Giochi del Titano

