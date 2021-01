COMMEDIA Concorso nazionale di drammaturgia 2020: primo classificato in due sezioni Stefano Palmucci Premio per la miglior commedia in dialetto con "La benca del prit" e per la migliore commedia in italiano con "Alienazioni"

Due importanti riconoscimenti per il commediografo sammarinese Stefano Palmucci. Le due commedie presentate al Concorso Nazionale di Drammaturgia 2020 "Palco, Pensieri e Parole" hanno vinto le rispettive categorie. La prima "La benca del prit" è una commedia dialettale scritta per celebrare il centenario della Cassa Rurale di Faetano. La seconda commedia "Alienazioni" parla della condizione umana, dell'uomo nella società moderna e multi caotica.

Le due commedie sarebbero dovute essere allestite durante il periodo della pandemia purtroppo bloccate a causa della chiusura dei teatri. "Ho già altri progetti in mente - aggiunge Stefano Palmucci - e questi successi sono per me un motore per andare avanti".

