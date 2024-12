Concorso Renata Tebaldi: 40 concorrenti alle eliminatorie

Nel video, l'intervista a Barbara Andreini, Coordinamento Artistico Fondazione Renata Tebaldi

Selezionati sul numero record di 157 iscritti. Quaranta giovani cantanti, età media: 28 anni. Spiccano le voci femminili: ventitre soprani, tre mezzosoprani, un contralto. Le voci maschili vedono quattro tenori, quattro baritoni, cinque bassi. Ben 17 le nazionalità rappresentate: prevalgono Italia e Paesi europei, ma ci sono anche la Cina, gli Stati Uniti, ben nove dalla Corea del Sud, segno di una dimensione sempre più internazionale del Concorso che torna nel ventennale della morte di Renata Tebaldi.

"Il livello di questi 40 ci ha stupito – conferma Barbara Andreini, Coordinamento Artistico Fondazione Renata Tebaldi – Oltretutto, siamo stati costretti, per problemi di logistica della manifestazione, ad invitarne non più di 40. In realtà, sarebbero dovuti poter venire molti di più, perché il livello artistico di quest'anno ci ha veramente molto stupito. Questo significa anche che il Concorso ha raggiunto una considerazione, a livello internazionale, molto importante; per cui molti giovani, che si stanno affacciando già ad un percorso di carriera, guardano al Tebaldi come ad una loro opportunità".

Selezionati su un numero record di iscritti – 157 - pare già premiare la nuova formula del Concorso, da biennale ad annuale, alternando le due sezioni – repertorio lirico e barocco: "A noi permette la possibilità di focalizzarci meglio su una delle due - prosegue l'Andreini - perché anche riuscire ad organizzare contemporaneamente due concorsi non è semplice. E questo anche da un punto di vista mediatico è più concentrato sul settore e quindi premia sia da un punto di vista di comunicazione, ma anche di interesse proprio nei confronti del concorso".

Arriveranno sul Titano per le prove del 16 dicembre, il 17 l'eliminatoria, semifinale il 18 - tutte fasi aperte al pubblico, al Teatro Concordia. La finale sarà il 20 dicembre, con l'esibizione dei cantanti, accompagnati dall'orchestra sinfonica “Rossini”, e ospiti speciali. "Quindi noi invitiamo tutto il pubblico a seguirci e a partecipare. Le informazioni - spiega Andreini - per la prenotazione dei posti si possono trovare sul nostro sito internet, oppure, consultando le nostre pagine social".

